Online nézhették a rokonok, ahogy 2 év után eltemetik Burt Reynoldsot

Szűkkörű temetésen, a rokonok online részvételével helyezték el a két és fél éve elhunyt Burt Reynolds hamvait csütörtökön a filmváros Hollywood Forever temetőjében.

A filmsztárt egy tó közelében helyezték örök nyugalomra, fekete sírkövén mindössze a Burt Reynolds felirat olvasható. A sírhelyen egy bronz vagy kő mellszobor is lesz majd a színészről, a tervek szerint ezt szeptemberben, halála harmadik évfordulóján leplezik le.

A csütörtöki temetés után koszorúval és virágokkal borították be a sírt, a színész egy rajongója pedig a Smokey és a bandita című filmjéből ismert Trans Am autó mini változatát helyezte el a sírkövön.

Reynolds 82 éves korában, 2018. szeptember 6-án hunyt el egy floridai kórházban. Néhány nap múlva elhamvasztották, két héttel később pedig családja és barátai szűk köre egy floridai szertartáson vett búcsút tőle.

