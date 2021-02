Nem felejtik a 28 évesen elhunyt Avicii-t

Emlékhelyet alakítanak ki a 28 éves korában elhunyt dj-nek és zenei producernek, Aviciinek szülővárosában, Stockholmban.

An Avicii memorial site in Stockholm is being built near where Tim grew up and went to school. I can’t believe it has been almost 3 years since he passed... pic.twitter.com/2sEFRFELJj

