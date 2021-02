Chris Hemsworth félelmetesen kigyúrta magát – dublőre kiakadt

Megosztás Tweet



A színész gőzerővel edz és már nehéz vele tartani a lépést.

A Thor sztárja éppen a negyedik rész, a Thor: Love and Thunder forgatásán tartózkodik Ausztráliában. A felvételek komoly fizikai felkészülést igényelnek, ami nemcsak a színészt, de testdublőrét is megviseli, akinek ugyanannyi izmot kell magára pakolnia mint Chrisnek. Bobby Holland Hanton 2013 óta dolgozik együtt Hemsworthel, de soha ennyire nem kellett még formában tartania magát, ezért most neheztelésének hangot is adott – írja az Insider.

Mindenki el van ájulva Chris izmaitól...én meg csak annyit mondhatok ironikusan, hogy remek, most nekem is el kell érnem az ő méreteit. Együtt edzünk és ugyanazon a diétán vagyunk. Két óránként kell ennünk, nekem ez szörnyen nehezen megy. Nem értem Chris, hogy tudja rezzenéstelen arccal végig csinálni ezt az egészet!

Hemsworth azonban nem csak a Thor mozira gyúr, hanem az utána következő Hulk Hogan életrajzi filmre is, amiben a legendás pankrátort fogja alakítani. A színész jó úton halad, hogy felzárkózzon a sportoló méreteihez, bár még ilyen hatalmas izmokkal sem tart ott, ahol Hogan fénykorában.