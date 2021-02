Sokkolni fog a Demi Lovato kábítószer-túladagolását feldolgozó film

Megosztás Tweet



Az énekesnő személyes tragédiáját feldolgozó alkotás a South by Southwest Filmfesztiválon mutatkozik be.

Virtuálisan rendezik meg a pandémia miatt márciusban az amerikai South by Southwest Filmfesztivált (SXSW). A szervezők szerdán ismertették a filmmustra programját, amelyben a Demi Lovatóról és Tom Pettyről készült dokumentumfilm is szerepel.

A 28. SXSW filmfesztivál március 16-án kezdődik a Demi Lovato: Dancing with the Devil című dokumentumfilmmel, ami beszámol Lovato csaknem végzetes kábítószer-túladagolásáról és annak következményeiről.

A Tom Pettyről forgatott dokumentumfilm, melynek címe Somewhere You Feel Free, egy olyan közelmúltban felfedezett 16 mm-es filmrészletet is tartalmaz, ami megörökítette a néhai zenész 1994-es Wildflowers című albumának felvételét.

'Somewhere You Feel Free' utilizes "newly discovered archive of 16mm film" to show @tompetty at work on 1994's 'Wildflowers': https://t.co/gXz88wjJzO — UltimateClassicRock (@UltClassicRock) February 10, 2021

A fesztivál az Alone Together című produkcióval zárul. A film azt mutatja be, hogyan készült a popsztár Charli XCX lemeze a karanténban 40 nap alatt.

A filmmustra több alkotása foglalkozik a pandémiával. A The Last Cruise a járvány kínai kitörését dokumentálta. De a The End of Us és a Recovery című produkciók is a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos témákat dolgoznak fel különböző nézőpontból.

Janet Pierson, a fesztivál igazgatója elmondta, hogy a megszokott 135 premier helyett idén csak 75 játékfilm debütál a mustrán. A virtuális fesztivál egyes filmjeire külön nem lehet jegyet venni, a fesztivál műsorát bérlettel lehet megtekinteni.

Az Austinban március közepén megrendezett tavalyi fesztivált a pandémia miatt meg kellett szakítani. Az akkor elmaradt filmpremierek közül a szervezők kilenc alkotást most vetítenek majd le, köztük Justine Bateman filmjét, a Violetet, Kevin Smith művét, a Clerkot és Nasin Pedrad munkáját, a Chadet.

Az online SXSW fesztivál március 16. és március 20. között zajlik.