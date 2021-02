Hírességek sora szabadítaná ki Britney Spearst apja karmai közül

Megosztás Tweet



Az énekesnő karrierjét bemutató doku sorozat elképesztő hullámot vetett a sztárvilágban.

Britney Spears Documentary Brings Validity to #FreeBritney Movement, While Putting Misogynistic Media on Blast https://t.co/24i8EEuKlk — Variety (@Variety) February 6, 2021

Framing Britney Spears címmel fut egy dokumentumfilm-sorozat, mely azt hivatott bemutatni, hogyan tündökölt, bukott el, majd esett szét egy szemünk előtt felépített karrier, illetve hogy milyen árnyoldalai vannak a gyerekkortól tudatosan épített életpályának.

A #freebritney hashtaggel már közösség is alakult, ami fel kívánja emelni a hangját a jelenség ellen. De miről is van szó?

A mozgalom már egy ideje létezik, de most kezdtek hozzá csatlakozni olyan celebek, akik mostanában ültek a tévé elé, hogy megnézzék, mi is ez az egész. A sorozat bemutatja, hogy miként élte túl az énekesnő a médiacirkuszt, a paparazzókat és a túlhajszoltságot, illetve azt is, hogy Britney életét lelkileg alaposan megnyomorította kontrollmániás apja, Jamie, akinek szinte "gyámsága" alatt van mind a mai napig.

Bette Midler és Sarah Jessica Parker színésznők simán csak a #freebritney, azaz #szabadítsukfelBritneyt hashtaget tweetelték, de Hayley Williams, a Paramore énekesnőjének bővebb hozzáfűznivalója is volt: