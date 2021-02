Elhunyt a Hustler pornómágnása, Larry Flynt

A The Washington Post című lap számolt be először a hírről, amelyet az érintett testvére, Jimmy Flynt megerősített.

A halál pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a laptulajdonos azonban több egészségi problémától szenvedett az ellene 1978-ban elkövetett gyilkossági kísérlet óta, amelynek következtében kerekesszékbe kényszerült.

Larry Flynt, the "Hustler" magazine founder and outspoken first amendment activist who built an adult entertainment empire, has died, his nephew tells CNN. He was 78. https://t.co/Di4ptgSnbB

— CNN (@CNN) February 11, 2021