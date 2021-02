Videón mutatta meg elképesztő énektudását Pink kislánya

Megosztás Tweet



Willow lassan az édesanyját is leénekli a színpadról

Pinknek kihívója akadt! A 41 éves sztár nemrég csatlakozott a TikTok világához, első videójában pedig rögtön 9 éves csemetéje tehetségét csillogtatta meg. A videó láttán, még azt is eltudjuk képzelni, hogy Willow-t, csak úgy mint az anyukáját, hamarosan a színpadon láthatjuk majd – írja a People Magazin.

Az alma hallhatóan nem esett messze a fájától. A videó alatt összegyűlt kommentekben pedig, mindenki dicséri a kis hölgyet. "Ugyanolyan fantasztikus, mint az anyukája" – írták a rajongók.

Az anya-lánya páros nem most először "dolgozik" együtt, tavaly karácsonykor már duetteztek együtt, akkor a The Disney Holiday Singalong műsorában énekelték el Nat King Cole The Christmas Song című dalát közösen.