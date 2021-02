Bezárja stúdiója kapuit a Disney

via GIPHY

Bezárja a Disney a Jégkorszakot és a Riót megalkotó animációs stúdióját, a Blue Sky Studiost a koronavírus-járványnak a szórakoztatóipart sújtó hatására hivatkozva.

A connecticuti Greenwich-ben lévő stúdiót a Disney 2019-ben szerezte meg, amikor 71 milliárd dollárért felvásárolta a 21st Century Foxot.

- közölte a stúdió szóvivője.

