Bábfilmsorozatban kapott szerepet az egykori first lady

Michelle Obama is szerepel a Netflix gyerekeknek szóló új, Waffles+Mochi című bábfilmsorozatában, melynek célja, hogy megismertesse a gyerekekkel az otthoni főzés örömeit a készételek fogyasztásával szemben – írja a BBC hírportálja.

Michelle Obama egy bolttulajdonost alakít a "fagyott ételek országából" származó Waffles és Mochi mellett. Az egykori amerikai first lady elmondása szerint a Netflixen március közepén debütáló tízrészes sorozat "vidám, szívmelengető és egyszerűen varázslatos".

I’m beyond thrilled to share that on March 16, I’ll be launching a new show on @Netflix called Waffles + Mochi! I'm excited for families and children everywhere to join us on our adventures as we discover, cook, and eat delicious food from all over the world. pic.twitter.com/dedUWMp9SY

— Michelle Obama (@MichelleObama) February 9, 2021