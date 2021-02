Natalie Portman csak bevacsorázott vagy valóban terhes?

Megosztás Tweet



A színésznő határozott választ adott a testét érintő pletykákra.

Több külföldi lap volt hangos a napokban Natalie állítólagos várandósságát illetően, miután lesifotósoknak sikerült az utcán elcsípniük a 39 éves színésznőt – írja a Just Jared. A képeken a bő ruha alatt, valóban látszott egy pici pocak, bár mint azt sokan tudjuk, egy kiadós étkezés után is előfordul hasonló a testünkkel. A pohár viszont akkor telt be a színésznőnél, amikor a sajtó tényként kezdte kezelni a terhességét.

Míg a legtöbb híresztelést a sztárok igyekeznek figyelmen kívül hagyni, addig Portman nem ment el szó nélkül a pletyka mellett, helyette markáns véleményt fogalmazott meg az ő róla csámcsogókról.

Hé, határozottan nem vagyok terhes... De az persze rendben van, hogy 2021-ben akárki akármit spekulálhat és kommentelhet egy nő alakjáról?!

A színésznőnek már van két gyermeke férjétől, Benjamin Millepiedtől. Aleph kilenc és Amalia hároméves.