Elképzelni is nehéz, hogy mekkora összegeket költenek a sztárok karórákra

Amir Khan ökölvívó fiának ajándékozott egy 30 000 font – nagyjából 12 millió forint – értékű Rolexet az első születésnapjára, de van olyan híresség, aki százmilliókat hord a karján.

Amir Khan könnyűsúlyú olimpiai ezüstérmes brit ökölvívó és magyar kihívója, Komjáthi László (Fotó: MTI/EPA/Paul Mcerlane)

Időbe telhet, mire Amir Khan kisfia egyáltalán viselheti a méregdrága karórát. Büszke apja minden bizonnyal képes lesz megtanítani neki, hogyan kell stílusosan hordania, mivel nagy rajongója a luxus karóráknak. A 33 éves Khan tavaly vett magának egy 100 000 font – közel 41 millió forint – értékű Richard Mille búvárórát – írja a Mirror brit lap.

Nem Khan az egyetlen. A 36 éves labdarúgó, Cristiano Ronaldo egy egymillió font (400 millió forint) értékű csillogó Franck Muller órát visel a karján. A csillógó ékszer tokja, számlapja és szíja gyémántokkal és rubinnal van kirakva.

Cristiano Ronaldo (Fotó: EPA/Luca Zennaro)

A popsztár Rihanna 18 karátos arany Piaget órát visel a Take a bow című klipjében, az értéke 22 000 font (9 millió forint). A zenei világból Beyoncé-ról feltételezik, hogy 3,5 millió fontot (1,5 milliárd forint) költött egy 1300 gyémánttal díszített Hublot Big Bang órára, amelyet férjének vett ajándékba.

Jay-Z rappert egy Patek Philippe Grandmaster Chime-mal a karján is fotózták már, amelynek ára körülbelül 1,6 millió font (653 millió forint), illetve egy egyedi Rolexszel és egy 1,8 millió font (734 millió font) értékű Richard Mille-lel is.

A pénzszórásról is híres, 43 éves bokszlegenda Floyd Mayweather is nagy rajongója a gyémántoknak. Kiadott 13 millió fontot, azaz átszámítva nem kevesebb mint 5,3 milliárd forintot a Jacob & Co Billionaire órájára, amely 18 karátos fehéraranyból készült, és 260 karát fehér gyémánttal tűzdelték.

Az amerikai bokszoló, Floyd Mayweather Jr. (Fotó: MTI/EPA/Michael Nelson)

Ehhez mérhető órája van Conor McGregor harcművésznek is. Állítólag 1,5 millió fontot – 613 millió forintot – fizetett a gyémántokkal díszített szintén Jacob & Co Rasputinért.