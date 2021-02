Kiderül az igazság? Botrányos előzetest kapott a sorozat Woody Allen zaklatási ügyéről

Az HBO minden hírverést mellőzve, négyrészes dokumentumfilmet forgatott Allen és Mia Farrow kapcsolatáról, ami cseppet sem volt felhőtlen. A 90-es évek elején robbant a hír, hogy a színésznő zaklatással vádolta meg egykori élettársát, miszerint Woody közös mostohalányukat, az akkor még csak hétéves Dylant, többször molesztálta az évek során – írja a Rolling Stone.

What you think you know is just the tip of the iceberg.#AllenVFarrow, a four-part original documentary series from award-winning investigative filmmakers Kirby Dick & Amy Ziering and Amy Herdy, premieres February 21 on @hbomax. pic.twitter.com/vUBKdkYRVr

— HBO (@HBO) February 5, 2021