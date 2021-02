Így már rég nem láttuk! Shakira vadítóan élénk hajszínt villantott

Megosztás Tweet



Az énekesnő húsz év óta először, ismét pirosra váltott.

A Waka Waka dalospacsirtáját, amióta világszinten is befutott, szinte csak szőkés-barna tinccsel lehetett látni – írja az EOnline! A hullámos szőke fürtök mondhatni már a védjegyévé váltak, ezért is olyan meglepő, hogy bevállalt egy ennél sokkal vagányabb színt is!

Eredetileg ennél rózsaszínesebbet terveztem, de kifogytam az árnyalatból, ezért hozzákevertem a festékhez egy másik színt, ami volt otthon és hát: Voilá!

Rajongói nem állítottak valótlant, amikor azt írták a fotóhoz, hogy az énekesnő kiköpött Ariel, a kis hableány is lehetne, már csak a villa hiányzik a kezéből fésülködés közben. A kolumbiai származású Shakirát nem először láthattuk ilyen frizurával. Utoljára két évtizeddel ezelőtt villantott hasonló pirosas árnyalatot, az Ojos Así című videoklipjében.

via GIPHY