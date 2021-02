Balul sült el a filmes robbantás - Jennifer Lawrence megsérült

Jennifer Lawrence megsérült új filmje, a Don’t Look Now című politikai szatíra forgatásán Bostonban. Az Oscar-díjas színésznőt egy tervezett robbanás miatt elrepült üvegszilánk sebesítette meg a szeme közelében, de a Deadline.com hollywoodi hírportál értesülése szerint már jobban van.

Az üvegszilánk vérző sebet ejtett Lawrence szemhéján, amit a kiérkező mentők láttak el. A Netflix-produkció forgatását egy napra felfüggesztették.

Production on #DontLookUp was halted after Jennifer Lawrence was injured on the set. According to Page Six, an explosion was set up for a stunt where glass shatters and glass hit her eye, but she will be OK.

(https://t.co/S8IP4BVRhM) pic.twitter.com/4n2Nb0EewS

— Film Updates (@FilmUpdatesBU) February 5, 2021