Salma Hayek alig hiszi, hogy 52 évesen szuperhős lett

A koronavírus miatt szintén késlekedő, Chloe Zhao rendezésében készülő The Eternals új színt hoz majd a szuperhős-filmek világába. Az alkotás Jack Kirby képregénye alapján készül, mely az Örökkévalókról szól, olyan emberi lényekről, akik sokkal tovább élnek a földieknél, és elképesztő képességekkel rendelkeznek. Őket egy földönkívüli faj hozta létre kísérletezéseik, és az úgynevezett kozmikus energia felhasználásával. Közülük származik egyébként a Bosszúállók gonosza, Thanos is.

Az Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Kit Harington, Ma Dong-seok, Gemma Chan, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry és Haaz Sleiman főszereplésével készülő moziról, most Salma Hayek nyilatkozott a Varietynek, aki saját bevallása szerint sosem felejti majd el ezt a szerepet.

Erőt adott! És igazán meghatott! Pályafutásom elején azt mondták nekem, hogy ilyen velem sosem történik majd meg. Most azonban itt van egy mexikói származású színésznő... Nem csak a jelmez teszi, most jogot kaptunk arra, hogy mi is szuperhősök legyünk. Itt vagyok 54 évesen, és épp ezért ez különösen megindító, de nem csak nekem, hanem a különféle sztereotípiák miatt is.