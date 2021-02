Ő már biztosan visszatér a Trónok harca előzménysorozata miatt

Megosztás Tweet



Fantasztikus hírt jelentettek be: folytatódik a munka a sorozat egyik kulcsfigurájával.

Raise your banners. @Djawadi_Ramin will compose the score for #HouseoftheDragon. — Game of Thrones (@GameOfThrones) February 2, 2021

A Game of Thrones hivatalos Twitter-oldala közölte elsőként, hogy a népszerű fantasy széria zeneszerzője, Ramin Djawadi fogja az érkező előzmény sztori, a House of the Dragon zenéjét is komponálni – írja a Collider.

Bár a Westeros történetét bemutató alkotás utolsó évadai megosztják a közönséget, abban mindannyian megegyezhetünk, hogy a zenei aláfestés soha nem adott okot a panaszra, ez pedig egyedül Djawadi érdeme, aki nem mellesleg Hans Zimmer mentoráltja volt.

Az események a Targaryen-ház körül forognak majd, a forgatókönyvet pedig Ryan J. Condal (Herkules) és a Trónok harca regények írója, George R. R. Martin készítik. A forgatást idén kezdik el, így leghamarabb is csak 2022-ben találkozhatunk majd az HBO-n a kész sorozattal.