Így néz ki most Nicole Kidman és Tom Cruise 26 éves fia

Connor Cruise megmutatta nagy fogását Instagram oldalán.

Tom Cruise és Nicole Kidman útjai 2001-ben váltak el egymástól, de kapcsolatuk a válásuk óta sem túl rózsás, melyen az sem segített, hogy van két közös örökbefogadott gyermekük, Connor Cruise és Isabella Jane Cruise, akiknek nevelésében sosem tudtak közös nevezőn lenni.

A DJ-ként tevékenykedő 26 éves Connor Cruise esküvőjére két éve például az örömanya, Nicole nem is kapott meghívást. Ennek pedig ismételten a szcientológia az oka, Tom egyháza számára Nicole ugyanis egy elnyomó személyiség, akit nem látnak szívesen.

Connor és Tom kapcsolata viszont kiegyensúlyozott a bennfentesek szerint, bár közösen szinte sosem kapják őket lencsevégre, de Connorra egyébként sem jellemző, hogy a nyilvánosság előtt élné az életét. Az is meglepő, hogy közösségi oldalán most új képet posztolt magáról.

Connor a zene szeretete mellett ügyes horgász hírében is áll, gyakran vesz részt versenyeken. Most éppen Costa Ricán hódol a szenvedélyének -írja a Just Jared.