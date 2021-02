Találja ki, mi a legmagasabb végzettsége ezeknek hírességeknek!

Megosztás Tweet



Van, akiről nem is gondolnánk, hogy valójában még az érettségit sem tette le.

Vannak hírességek, akik kijárták a színészszakma magasiskoláját, és az iskolapadból egyenesen a kamerák elé vagy éppen a színpadra vezetett az útjuk, azonban sokan nem tudják, de több világsztár, akit ismerünk és akikért rajongunk, nem járt főiskolára vagy egyetemre, sőt, olyan is van, aki még az érettségit sem tette le.

Egyesek a szüleiket segítették azzal, hogy dolgozni kezdtek, van, aki az álmait kergette, mások pedig egyszerűen csak azt érezték, hogy nem a megfelelő helyen vannak. Nézzük hát, eltalálja-e napjaink csillagjainak legmagasabb iskolai végzettségét!

Ryan Gosling: általános iskola

Ryan Gosling (Nemzeti Fotótár/AP/Jordan Strauss)

A kétszeres Oscar-díjra jelölt, Golden Globe-díjas kanadai színész sokáig tanulási nehézségekkel küzdött, nehezen tanult meg olvasni, és emiatt mindig különcnek érezte magát a társai között. Ryant sokkal jobban foglalkoztatta a színészkedés, a Disney Channel The Mickey Mouse Club című műsorában 15 évesen debütált, majd egyre több felkérést kapott, s végül 17 évesen otthagyta a középiskolát, amit aztán sosem fejezett be.

Leonardo Dicaprio: középiskola

Leonardo DiCaprio (Nemzeti Fotótár/AP/Joel Ryan)

A színész állami középiskolába járt, ahol sosem találta a helyét, így sokszor arra kérte édesanyját, inkább meghallgatásokra járjanak iskola helyett, az legalább segít az anyagi helyzetükön. Három osztályt járt ki a középiskolából, de a GED-tesztet sikeresen abszolválta, mely alternatívája az érettséginek, úgymond igazolja, hogy birtokában van a középiskolai szintű tudásnak.

Lisa Kudrow: főiskola

Bár Phoebe-t a Jóbarátokban senki sem az eszéért szerette, Lisa valójában sokkal több, mint egy jó humorú színésznő. Kudrow 1985-ben a Vassar Főiskolán szerzett BA diplomát biológiából, hogy aztán fejfájáskutatóként orvos édesapja nyomdokaiba léphessen. Végül a színészet nagyobb csáberővel bírt.

Brad Pitt: középiskola

Brad Pitt (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA-ANSA/Ettore Ferrari)

A Hetedik sztárja üstökösként tűnt fel Hollywood egén, s bár világéletében rajongott a filmekért, eredetileg nem színésznek készült. A diploma előtt otthagyta az egyetemet

Egészen felfoghatatlan, hogy valaki két kreditre a diplomától feladja a tanulmányait és Los Angelesbe utazzon szerencsét próbálni, Pitt azonban pontosan ezt tette. Így nem is lett belőle újságíró. Ezzel kapcsolatban korábban így nyilatkozott:

A diploma megszerzésének közeledtével különös érzés lett úrrá rajtam. Láttam, ahogyan a barátaim sorra munkahelyekhez jutnak. Nem álltam még készen arra, hogy családot alapítsak. Szerettem a filmeket. Egyszer csak belém hasított a felismerés: ha a filmek nem jönnek el hozzám, nekem kell utánuk mennem.

Jennifer Lawrence: általános iskola

Jennifer Lawrence (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/Claudio Onorati)

A színésznő 14 éves volt, amikor meggyőzte a szüleit, hogy New Yorkba mehessen ügynökséget szerezni magának, így aztán otthagyta a középiskolát. Bár sokáig mindenki úgy tudta, ennek érdekében két évvel korábban leérettségizett, egy 2018-as interjúban Lawrence bevallotta, hogy önmagát képezte, és valójában érettségi vizsgája sincs.

Angeline Jolie: középiskola

Angelina Jolie (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA)

A színésznő egy felkapott középiskolában, a Beverly Hills-i Gimnáziumba járt, azonban az ottani gyerekeknek hamar a célkeresztjébe került, ugyanis az édesanyjával élő szemüveges Angie-t nem vetette fel a pénz. Később egy alternatív középiskolába került, ahol punkként végig kívülálló maradt, majd a sok elmulasztott órái miatt végül kibukott az intézményből. Ekkor úgy tervezte, hogy temetkezési vállalkozó lesz, órákat vett balzsamozási technikákról, végül 16 évesen csak leérettségizett.

Mark Wahlberg: középiskola

Mark Wahlberg (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA)

Mark 13 évesen már a sikeres együttes, a New Kids on the Block tagja volt, azonban a siker mellett nagyon is zűrös volt a gyerekkora. A kokainfüggőség, a rendőrségi ügyek mellett a középiskolából is kibukott, viszont 25 évvel később, 2013-ban végül leérettségizett. A forgatási szünetekben olyan online órákat vett, mint az algebra és trigonometria.

Mayim Bialik: egyetem

Mayimnak bizony nem esett nehezére az Agymenők szuperokos kockájának lenni, ugyanis ő maga is az! A színésznő neurobiológusként végzett a Kaliforniai Egyetemen, 2007-ben szerezte meg a PhD-minősítést idegtudományból. S ha ez eddig nem elég hangzatos, a disszertációja a Prader–Willi-szindrómában szenvedő betegek hipotalamikus aktivitását vizsgálta.