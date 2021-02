Leonardo DiCaprioról kiderült, hogy betegesen Titanic-mániás volt

Jól tudjuk, hogy Mick Jagger és Keith Richards se repes az örömtől, ha ötvenezredjére is el kell játszani a Satisfactiont, de muszáj nekik. Minden énekes így van a legnagyobb slágerével, unja, azonban kötelező elem a koncerteken.

Ez az igény már nem kéne felmerüljön egy sztár saját otthonában, mégis Leonardo DiCaprio teljes Titanic-mániában élt malibui otthonában, bár a Just Jared cikkéből nem derül ki az évszám, mi azért reménykedünk abban, hogy inkább a film időszakára tehető, mintsem mostanra.

