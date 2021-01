Hetvenéves lett Phil Collins, a dobos, aki énekel egy kicsit

Megosztás Tweet



Január 31-én ünnepli hetvenedik születésnapját Phil Collins brit rockénekes, dobos, dalszerző, filmszínész, a Genesis tagja.

Collins ötévesen kapta első játékdobját. Példaképe Ringo Starr és Buddy Rich volt. Az 1970-es években, tizennyolc évesen figyelt fel a Melody Maker zenei újság egyik hirdetésére, amelyben egy Genesis nevű együttes dobost keresett.

A frontemberük, Peter Gabriel 1975-ben kivált, szólóban folytatta, ezért a csapat úgy döntött, Collins jöjjön előre a mikrofonhoz a dobok mögül. Két albummal később a gitáros Steve Hackett is távozott, a trióvá zsugorodott együttes népszerűsége viszont tovább növekedett, amihez persze hozzájárult, hogy a zene a kommerszebb hangzás, a poposabb vonal felé tolódott. Egymást követték a listavezető arany- és platinalemezek: Duke, Abacab, Genesis, Invisible Touch, We Can't Dance.

1981-ben adta ki első szólóalbumát Face Value címmel, amely kelendőbb lett, mint bármelyik Genesis-korong. 1999-ben a Tarzan című rajzfilmhez írott You'll be in My Heart című dala 19 hétig vezette a listákat Amerikában és megkapta az Oscar-díjat a legjobb eredeti filmdal kategóriában. Grammy-díjból nyolcat őriz vitrinjében, kapott két Golden Globe-ot is. Csillaga van a hollywoodi hírességek sétányán, 2010-ben a Genesis tagjaként bekerült a rock halhatatlanai közé, a Rolling Stone magazin minden idők legjobb dobosait összegző listáján a 42. helyen szerepel.

A Genesis tagjaival sokévnyi "haragszom rád" következett. A nagy trió évekkel, 2007 nyarán állt ismét össze egy óriási sikerrel, telt házas arénákban lezajlott világ körüli turnéra.

A színészi múlttal is rendelkező Collins a filmmel is kacérkodott. 1985-ben látható volt a Miami Vice című tévésorozatban, 1989-ben ő játszotta a nagy vonatrablásról szóló Buster című film főszerepét. A zenész 1991-ben Steven Spielberg Hook című filmjében tűnt fel, 2003-ban óriási sikert aratott a Mackótestvér című animációs film zeneszerzőjeként.

A zenésznek az elmúlt években számos egészségi problémával kellett megküzdenie: cukorbetegsége mellett a hangos zenétől károsodott a hallása, problémái támadtak a gerincével, emiatt bottal jár és ülve énekel, az állandó dobolástól megsérültek a kezében lévő idegek és a dobverőket alig bírja tartani.

Tavaly bejelentette, hogy Tony Banks és Mike Rutherford társaságában újraélesztik a Genesist és The Last Domino? címmel koncertkörútra indulnak, Collins legfőbb feltétele az volt, hogy a dobok mögött fia üljön. A rajongóknak azonban erre még várniuk kell, a turnét a koronavírus-járvány miatt szeptemberre kellett halasztani.

Collins háromszor nősült meg és háromszor vált el, a harmadik feleségének 25 millió font fájdalomdíjat fizetett, addig egyetlen brit hírességnek sem került többe a válás. Vagyonát így is 120 millió fontra becsülik, Ringo Starr után ő a második leggazdagabb dobos a világon. Házasságaiból öt gyermeke született, a dobos Nicholas mellett Joey filmproducer lett, Lily Collins sikeres modell és filmszínésznő.