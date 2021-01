Megdöbbentette a színésznőt, mennyivel másképp bánnak vele 27 kilós fogyása után

Megosztás Tweet



Rebel Wilson mindig is magabiztos volt, méretétől függetlenül, ezért is furcsa számára a reakció.

A 40 éves kor az amerikai színésznőnél, Rebel Wilsonnál is elhozta a szemléletváltás idejét, ugyanis a Koszorúslányok, a Tökéletes hang, a Macskák és a Jojo Nyuszi sztárja januárban belekezdett a fogyókúrába, melynek lényege, hogy lemondott a gyorsételekről, a cukorról, figyel a folyadékbevitelre, és a mozgásra.

Tavaly tavasz óta pedig el is érte kitűzött célját és ledolgozott magáról megközelítőleg 27 fölös kilót. A színésznő majd kicsattan, egészséges és boldog, rengeteg haszna volt annak, hogy életmódot váltott, bár az, hogy a környezetétől teljesen más visszajelzéseket kap, azt már korunk társadalmának gyermekbetegségeként kezeli.

Ami igazán érdekes volt számomra, hogyan is bánnak velem az emberek. Amikor nagyobb vagy, nem feltétlen néznek meg kétszer. Most, hogy karcsúbb vagyok, az emberek fogják a szatyromat és elkísérnek a boltból az autómig, és tartják nekem az ajtót. Alig hittem, hogy másnak ez mindig ilyen.

– mesélte az ausztrál szőkeség a The Morning Crew With Hughesy, Ed and Erin rádióműsorban.

Rebel egyébként a mai napig is úgy véli, hogy minden méretben jól néz ki, és a magabiztosságán alig lendített a diéta, mivel ezzel korábban sem volt gond.