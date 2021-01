Pamela Anderson ismét oltár elé állt, ezúttal az egyik alkalmazottjával

Megosztás Tweet



A Baywatch sztárja titokban hozzáment a testőréhez.

A színésznő ötödjére is kimondta a boldogító igent, ezúttal Dan Hayhurstnek, aki korábban Pam szolgálatában állt, de a koronavírus miatti összezártság hamar összesodorta őket és szerelem bontakozott ki kettejük között, tavaly karácsonykor pedig hivatalosan is összekötötték az életüket.

Azon a birtokon házasodtunk össze, amit 25 évvel ezelőtt megvásároltam a nagyszüleimtől. Itt esküdtek meg a szüleim is és még mindig együtt vannak. Úgy érzem, így teljes a kör. Pontosan ott vagyok, ahol lennem kell. Egy olyan férfival, aki teljes szívéből szeret.

Az 53 éves egykori modell 2020. májusában egy interjúban árulta el, hogy nem mondana nemet egy lánykérésre, hiszen még nem találta meg az igazit. Úgy tűnik, a kívánsága valóra vált – írja a CNN.

Anderson legelső férje Tommy Lee volt, akitől két fia is született, majd Kid Rocknak is kimondta az igent, később pedig kétszer is hozzáment Rick Salomonhoz. Legutóbb tavaly házasodott, akkor 12 napig volt Jon Peters felesége, de a rövid időre való tekintettel válásra nem volt szükség, elég volt érvényteleníteni a

frigyet.