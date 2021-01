Folytatódhat a Trónok harca, csak a formátum lesz más

Megosztás Tweet



Animációs sorozatként tovább élhet a képernyőn George R. R. Martin története.

A népszerű Trónok harca sorozat tovább élhet a képernyőn, a The Hollywood Reporter értesülése szerint ugyanis az HBO Max animációs sorozatot tervez a produkció nyomán.

A WarnerMedia tulajdonában lévő streamingszolgáltató már meg is kezdte a forgatókönyvírókkal az egyeztetéseket egy felnőtteknek szánt animációs sorozatról. Az HBO ugyanakkor nem kommentálta ezt a hírt.

A Trónok harca című tévésorozat George R. R. Martin regényfolyama alapján készült. A globális közönségsikert elérő produkció 12 Emmy-díjat nyert, köztük a legjobb drámasorozat díját.

Az HBO-széria 2019-ben fejeződött be, de napirenden maradtak a történet alapján készülő lehetséges további produkciók. A tartalomszolgáltatónál már dolgoznak a House of the Dragon című sorozaton, amely szintén a Trónok harca történetéhez kapcsolódik, de 300 évvel korábban játszódik.

Az új széria alkotója Ryan J. Condal és George R.R. Martin, a főszerepekben pedig Paddy Considine, Olivia Cooke és Emmy D'Arcy látható majd. Ezt a produkciót várhatóan jövőre kezdik vetíteni.