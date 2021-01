Álmában szenderült örök nyugalomra az Oscar-díjas színésznő

Elhunyt Cloris Leachman Oscar- és Emmy-díjas amerikai színésznő, Az utolsó mozielőadás és Mel Brooks több filmjének sztárja.

A 94 éves színésznő szerdán álmában szenderült örök nyugalomra kaliforniai otthonában, Encinitasban - közölte publicistája, aki hozzátette, hogy a színésznő nem volt beteg, halála természetes okokból következett be.

A negyvenes évek végétől tévésorozatokban láthatta az amerikai közönség, majd 1955-ben a Csókolj halálosan című krimiben debütált a filmvásznon. A televízió továbbra is fontos szerepet játszott az életében, kilenc Emmy-díjat kapott.

Peter Bogdanovich Az utolsó mozielőadás című filmjében nyújtott alakításáért a legjobb női mellékszereplő Oscar-díját vehette át 1971-ben Ben Johnsonnal együtt, aki szintén ezért a filmért kapta a legjobb férfi mellékszereplő Oscarját.

Számos vígjátékban szerepelt, köztük Mel Brooks Az ifjú Frankenstein című horrorparódiájában és a Magasfrász című krimivígjátékában. Meryl Streeppel játszott Wes Craven A szív dallamai című zenés filmjében, és a 2000-es évektől is tovább dolgozott, szerepelt Diane Keaton Női vonalak című filmjében, a Tapló télapó című vígjátékban, és még tavaly is elkészült egy filmje, a Jump, Darling Philip J. Connell rendezésében.

Tévés komikaként rendkívül népszerű volt a közönség körében, a rendszeresen jelentkező The Mary Tyler Moore Show című produkcióért több Emmy-díjat kapott, és még 82 évesen is szerepelt egy sztárokkal forgatott táncos vetélkedőben.

Such sad news—Cloris was insanely talented. She could make you laugh or cry at the drop of a hat. Always such a pleasure to have on set. Every time I hear a horse whinny I will forever think of Cloris’ unforgettable Frau Blücher. She is irreplaceable, and will be greatly missed.

— Mel Brooks (@MelBrooks) January 27, 2021