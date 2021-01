Jennifer Aniston új hajszínét mindenki imádja

Megosztás Tweet



A Jóbarátok sztárja a The Morning Show új évada miatt változtatott a külsején.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jennifer Aniston (@jenniferaniston) által megosztott bejegyzés

Az 51 éves színésznő évek óta a szőkés-barnás tincsek megszállottja, de ezúttal bevállalt egy világosabb árnyalatot és milyen jól tette! – írja a People Magazine.

Jen Instagramon mutatta meg a végeredményt, a követői pedig odáig vannak az új frizuráért meg vissza, hollywoodi kollégáiról nem is beszélve. Reese Whiterspoon, Gwyneth Paltrow, Charlize Theron, Kate Hudson és még sokan mások, nem győzik dicsérni Aniston remek választását, amit a The Morning Show című sorozat kedvéért vállalt be.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Rachel Green (@rachel__green___) által megosztott bejegyzés

A színésznő ikonikus hajkoronáit a Jóbarátok óta nők milliói igyekeznek lemásolni. A legfrissebb alkotás Chris McMillan sztárfodrász keze munkája, aki úgy vélte, épp itt az ideje egy kis változásnak, Jen 52. születésnapja előtt.