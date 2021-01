Sára yorki hercegné elárulta, melyik rész volt a kedvence A koronából

Megosztás Tweet



Nagy rajongója a királyi család életéről szóló sorozatnak.

Nem számít, hogy valaki az uralkodóház tagja, ha beköszönt a koronavírus miatti lezárás és az otthonaikba kuckózva kell átvészelniük egy-két hetet, a Netflix adta kényelem őket is utoléri. Így történt, hogy András yorki herceg volt felesége hatalmas rajongója lett a The Crown című sorozatnak, de az idei év nagyágyúját, a Bridgertont is megnézte, kétszer!

Alig vártam A korona negyedik évadát és teljesen meghatódtam, amikor láttam, hogy életem nagy napja, az esküvőm Andrással is helyet kapott benne. Gyönyörű volt az egész jelenet, imádtam!

A hercegné másik nagy kedvence a Bridgerton volt. Sára elárulta, hogy minden egyes részletért rajongott a sorozatban. A díszlet, a ruhák, a történet és a szereplők, mind magával ragadták. Ha minden igaz, személyes kötődése is lesz a kosztümös drámához, ugyanis azt rebesgetik, hogy a yorki hercegné korábbi otthonában, a Sunninghill Parkban is terveznek forgatni a következő évadok során – írja a Vanity Fair.