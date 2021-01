A Keresztapa és a Star Wars sztárjaival készít filmet a Netflix

A produkció a Forma-1 tehetséges fiatal versenyzőjéről szól, aki kénytelen sofőrállást vállalni, hogy megmentse a családját - számolt be róla a The Wrap filmes hírportál.

A filmet Gerard McMurray írja és rendezi. McMurray producerként is részt vesz a projekt megvalósításában Jane Rosenthal, De Niro és Berry Welsh társaságában.

John Boyega And Robert De Niro To Star In Netflix’s ‘The Formula’ Directed By ‘The First Purge’s Gerard McMurray https://t.co/t2RpWzvZ2S

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 25, 2021