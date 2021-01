Kiütéses előzetessel érkezett a Godzilla vs. Kong

Megosztás Tweet



Vajon az óriásgorilla vagy az óriásgyík fog győzedelmeskedni?

Hosszas várakozás után, végre bemutatták az év legjobban várt szörnyfilmjének kedvcsinálóját, és a látottak alapján, komoly küzdelemre számíthatunk a két gigarém jóvoltából – írja a Hollywood Reporter.

A Godzilla újabb feldolgozása 2014-ben érte el a mozikat, majd öt évvel később, a folytatását is láthattuk a Godzilla II - A szörnyek királya címen. A két film között, 2017-ben adták ki a Kong: Koponya-szigetet, és most elérkezett az idő, hogy a két leghíresebb óriásszörnyeteg végre egymásnak essen.

Ha minden igaz, már nem is kell sokat várni az alkotásra, ugyanis március 26-án debütál az amerikai mozikban a Godzilla vs. Kong, ezzel egy időben pedig az HBO Max-on is elérhetővé teszik a gigászi lények csatáját.

via GIPHY

Amíg várunk, addig itt van nekünk az 1962-es King Kong vs. Godzilla, de vajon az idei alkotásban is ugyanaz az óriás szörny fog elbukni a másikkal szemben?