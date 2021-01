J. Lo 20 évvel később újraalkotta klipje forró jelenetét

Repül az idő, de nem Jennifer Lopez felett, aki szombaton újraalkotta “Love Don’t Cost a Thing” című videoklipjének azt a jelenetét, melyben a kamera felé dobja levett bikini felsőjét.

Bár ezúttal a lényegi rész elmaradt, azt állítjuk, hogy Lopez alakja ugyanolyan dögös, mint 2001-ben.

Happy 20th Anniversary to my 2nd album J.Lo!!!! Had a little fun at a recent shoot #Throwback #LoveDontCostAThing #JLO20thAnniversary pic.twitter.com/IXI2nmIhKh

