Elhunyt A hét mesterlövész 101 éves forgatókönyvírója

Walter Bernstein haláláról egyik pályatársa számolt be közösségi oldalán.

Meghalt 101 éves korában Walter Bernstein amerikai forgatókönyvíró, akinek nevéhez számos világsiker – többek között A hét mesterlövész és a Viszontlátásra a pokolban – fűződik.

A filmes pénteken halt meg, a hírt barátja és munkatársa, Howard Rodman, az amerikai forgatókönyvírók céhének (WGA) egykori elnöke tette közzé a Twitteren - számolt be róla a Variety.com. Felesége, Gloria Loomis közlése szerint Bernstein halálát tüdőgyulladás okozta.

A gifted writer who not only survived but transcended the McCarthy-era Hollywood blacklist—and outlived the Trump administration. #RIP @WGAWest @THR https://t.co/njE4DBYEfd — Arthur Kent (@ArthurKent) January 24, 2021

Bernstein, a hidegháborús korszak hollywoodi feketelistása az elhallgattatás éveibe álnéven írt forgatókönyveket tévés és filmes produkcióknak, élményei alapján készült Woody Allen főszereplésével az 1976-os A jónevű senki, avagy a stróman (The Front) című vígjáték, melyért Oscar-jelölést kapott.

A fiatal második világháborús hadi tudósító, aki a The New Yorkerben is publikált, ígéretes filmes karrier előtt állt, ám 1950-ben sok pályatársával együtt tiltólistára került. Úgy vészelte át ezeket az éveket, hogy "frontembereket" keresett, akik a nevüket adták a forgatókönyvekhez, melyeket ő készített.

A listáról az ötvenes évek végén került le, ekkor írta a Sidney Lumet rendezte Egy olyanfajta asszony (That Kind of Woman) forgatókönyvét. A film főszerepét Sofia Loren játszotta. Nem sokkal később már A hét mesterlövész forgatókönyvén dolgozott, majd a Something's Gotta Give-en, melynek forgatását Marilyn Monroe halála miatt sosem fejeztek be.

Számos filmes munkája közt volt a Sean Connery főszereplésével készült 1970-es Viszontlátásra a pokolban vagy a Ház a Carroll Street-en (Titkok háza) 1988-ból.

A jónevű senki után Woody Allen szerepet adott Bernsteinnek legendás Annie Hall című filmjében 1977-ben. Bernstein 1994-ben életműdíjat kapott a WGA-től.