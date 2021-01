A királyi család tiltólistás ételei

Megosztás Tweet



A brit uralkodóház tagjainak messzire kerülnie kell az alábbi dolgok fogyasztását.

Az eddig is világos volt, hogy számtalan szabályt kell betartania a királyiaknak, de ki gondolta volna, hogy ez az élelmiszerekre is kiterjed? Az öltözködés, a magaviselet, a jó modor és az illő kommunikáció a család mindennapjainak a része, de ritkán nyerünk betekintést a palota menüjébe, amiről kiderült, hogy számos tiltólistás dolgot tartalmaz. A Delish cikke szerint, van, amit II. Erzsébet nem szeret, ezért lekerült az étlapról, de akad olyan is, amit kifejezetten tilos az uralkodó családnak a tányérjára helyezni.

1. A kenyér héja

A szendvics csak is héj nélkül készülhet (MTI Fotó: Komka Péter)

A királynő nagy rajongója a szendvicseknek, de kizárólag a kenyér héja nélkül hajlandó megenni azokat. A kedvence a tonhalas szendvics vékony uborkakarikákkal, borssal és jó sok vajjal – mesélte a korona egy korábbi séfje.

2. Fokhagyma és hagyma

nem kockáztatják a rossz leheletet (MTI Fotó: Németh György)

Kamilla cornwalli hercegné erősítette meg, hogy tetszik, nem tetszik a családnak tilos a fogyasztása. Mivel rengeteg jelenésük van, sokszor adnak interjút, beszélgetnek az emberekkel, nem venné jól ki magát ha a leheletük fokhagymától bűzlene. Ugyanez vonatkozik a többi hagymafélére is.

3. Nem szezonális zöldségek és gyümölcsök

II. Erzsébet igazán szereti az egészséges dolgokat. Darren McGrady korábbi séf mesélte el, hogy nyáron akár mindennap küldhetett epret a királynőnek és örömmel elfogyasztotta őket, de próbálta volna meg januárban! Akkor biztosan azt kapta volna a fejéhez, hogy miért akarja génmódosított gyümölccsel etetni Őfelségét!

4. Véres hús

A királynő a jól átsült húsokat szereti, így mindig övé az első két szelet a vacsorából, mert azokban biztosan nem talál félig átsült, vagy ne adj isten, nyers részeket!

5. Tészta, rizs és krumpli

Ugyan esznek tésztát és rizst is a család tagjai, de csak kivételes alkalmakkor és olyankor is csak vacsorára, mert úgy tartják, túl laktató és tele van felesleges keményítőkkel. A krumplira ugyanezek vonatkoznak, kivéve, hogy a burgonya csak sült verzióban kerülhet a tányérra.

6. Fehér héjú tojás

A fehér hájú tojás tiltólistás (MTI Fotó: Bruzák Noémi)

II. Erzsébet reggelijében mindig található tojás, de kizárólag csak a barna héjút eszi meg, mondván, hogy annak jobb az íze.

7. Csapvíz

Amennyiben az Egyesült Királyságon kívül tartózkodnak a család tagjai, szigorúan tilos csapvizet inniuk. Az óvintézkedéssel az esetleges megbetegedést igyekeznek elkerülni, hiszen egy csúnya gyomorrontás miatt, nem tudnának eleget tenni királyi kötelezettségeiknek.

8. Kagylófélék

A tengeri herkentyűk tiltása ugyanazon az okon alapszik, mint a csapvízé. Bármennyire is finom a kagyló, előfordulhat, hogy a nem megfelelő elkészítés miatt, lebetegszik tőlük az ember egy-két napra.