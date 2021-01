Elhunyt a James Bond-filmek híres kaszkadőrje

Kilencvenéves korában meghalt Rémy Julienne francia kaszkadőr, aki számos James Bond-filmben közreműködött dublőrként.

Julienne csütörtök este halt meg egy montargis-i kórházban az új típusú koronavírus okozta Covid-19 szövődményei következtében.

Stunt driving expert Rémy Julienne has passed away at the age of 90. "Rémy has been a legendary force in the action sequences of so many films. We were lucky to have worked with him on six films: For Your Eyes Only, Octopussy, A View To A Kill, The Living Daylights... pic.twitter.com/v9whCMDlHb

