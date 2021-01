Rengeteget kell aludni az új James Bond-film premierjéig

Megosztás Tweet



Harmadszorra is elhalasztották a bemutatót.

A koronavírus-járvány miatt harmadszor is elhalasztották az új James Bond-film, a Nincs idő meghalni bemutatását: október 8-án kerül a világ mozijaiba a film weboldalának bejelentése szerint. A Daniel Craig főszereplésével forgatott 25. James Bond-filmet az eredeti tervek szerint 2020 áprilisában mutatták volna be. Az alkotásban Lea Seydoux és Rami Malek is játszik.

A hét elején vezető filmesek, köztük Danny Boyle és Steve McQueen a brit kormánytól anyagi támogatást kért a mozihálózatok számára, mivel "az Egyesült Királyság filmszínházai a szakadék szélére kerültek".

A Cineworld októberben, a Nincs időm meghalni második elhalasztásakor azt közölte, hogy a nagy költségvetésű filmek bemutatásának elhalasztása azt jelzi, hogy a filmipar "életképtelen".

A Bond-film bemutatójának csúszása nyomán számos más alkotás premierjének időpontját is későbbre helyezték: a Sony elhalasztotta a Szellemirtók: Az örökség, a Nyúl Péter 2. - Nyúlcipő, a Morbius, az Uncharted és a Cinderella bemutatását, a Sony pedig szintén áprilisról novemberre tette át a Tom Hanks főszereplésével készült BIOS premierjét.

A legutóbbi James Bond-film, a 2015-ös 007 Spectre: A Fantom visszatér csaknem 900 millió dolláros (264 milliárd forint) bevételt hozott világszerte. A bevétel jelentős része a brit és európai piacról származik, az MGM-et így aggasztja, hogy a világjárvány miatti korlátozások súlyosan csökkentik a Nincs időm meghalni bevételeit