Hivatalos! Folytatást kap a Netflix nagyágyúja, a Bridgerton

A népszerű kosztümös dráma visszatér egy második évadra is.

A streamingszolgáltató saját gyártású szériája tarolt tavaly decemberben. A premiertől számított egy hónap alatt, több mint 63 millió ember volt kíváncsi a Bridgerton család kalandjaira, így nem csoda, hogy a Netflix berendelt még egy szezont.

DEAREST READERS, BREAKING NEWS...

Bridgerton *will* return for a second season!

