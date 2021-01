Gigi Hadid elárulta újszülöttje nevét

Zayn Malik, a One Direction korábbi énekese és 25 éves modell kedvese 2015-ben ismerkedett meg. Kisebb-nagyobb megszakítások után, 2019 óta alkotnak hivatalosan egy párt, és szerelmüket mi sem koronázhatta volna meg szebben, mint első közös gyermekük.

A már négy hónapos babáról vajmi keveset lehet tudni, szülei igyekeznek teljesen "elrejteni" őt a közösségi média kereszttüze elől, ami teljesen érthető is. A napokban viszont szemfüles rajongók szúrták ki Gigi Instagram oldalán, hogy a leírásban megjelent az a mondat, hogy "khai’s mom", vagyis Khai anyukája – írja az Elle.

Ahogy a kislány világra jöttét, úgy a nevét sem verték nagydobra a fiatal szülők, de a babavárás izgalmait is igyekeztek megtartani maguknak. Hadid nemrég Twitteren válaszolt néhány rajongójának ebben a témában, így mint kiderült, várandóssága alatt őt is magával ragadta a torkosság.

It went it waves. Everything bagels/ extra cream cheese 🥯 triple chunk brownies 🍫 for breakfast- sourdough toast & tomato olive oil salad w lots of salt and pepper lol ... and Z’s ribs 🤤 w fries 🍟

Random.

— Gigi Hadid (@GiGiHadid) January 18, 2021