Dakota Johnson rohamot kapott forgatás közben

A teljes stábra a frászt hozta.

Sok embernek okoz gondot a lámpaláz, az idegesség, hogy mások előtt szerepeljen. Akármilyen furcsán és hihetetlenül hangzik, ez alól Dakota sem kivétel. A Szürke ötven árnyalatának színésznője bevallotta, hogy vannak olyan forgatási helyzetek, amiktől rátör a pánikroham.

Ez történt vele legutóbb az Our Friend című film felvételekor, amikor teljes nézőközönség előtt kellett megcsillogtatnia énektudását.

Mindig is utáltam emberek előtt énekelni, ezért el is kerültem az ilyen helyzeteket, de most muszáj volt. Elindultak a kamerák, a lámpák rám szegeződtek, mindenki engem nézett és nem jött ki hang a torkomon. Egyszer csak eluralkodott rajtam a pánik. Össze-vissza szaladgáltam, hisztérikusan kacarásztam, majd a földre estem és zokogni kezdtem.

A színésznő nem csak a teljes stábra, hanem önmagára is a frászt hozta. Később sikerült úgy megoldaniuk a jelenetet, hogy Johnson szinte egyáltalán nem látszik az éneklős felvételeken, így Dakota sem kapott újabb pánikrohamot és a forgatást is be lehetett fejezni – írja a Daily Mail.