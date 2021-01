A koronavírus súlyos döntésre kényszerítette a Metallica producerét

Megosztás Tweet



Bob Rock több mint 40 szám jogait adta el.

A kanadai zenész-producer saját részesedését bocsátotta áruba egy 43 számot tartalmazó katalógusból. Az eladott produkciók között van a heavy metal banda Metallica című albuma és a Michael Bubléval készült Call Me Irresponsible is.

A koronavírus-járvány miatt a zeneipar számos nagyágyúja döntött régebbi munkái eladása mellett. A zenészek ugyanis a globális egészségügyi válság közepette jó ideje nem tudnak koncertezni, és bevételeik elapadtak.

A Metallica producerének jogait a londoni központú Hipgnosis Songs Fund befektetési vállalat vette meg. A cég korábban Shakirával és Neil Younggal is megállapodott. A vásárlások részleteiről a vállalat, ahogy korábban, most sem árult el pénzügyi részleteket.

Hipgnosis’ buying spree continues with producer Bob Rock’s rights to multi-platinum Michael Bublé albums https://t.co/kuWpaysQTD — Evening Standard (@standardnews) January 21, 2021

Rock volt a társproducere az 1991-ben kiadott Metallica című albumnak, amit általában a fekete albumként emlegetnek. A lemezen szerepel egyebek mellett a zenekar Nothing Else Matters és The Unforgiven című száma is. A korong számait már több mint hétmilliárd alkalommal streamelték.

Rock sokat dolgozott Michael Bubléval is. A duó Call Me Irresponsible című albuma 2007-ben jelent meg és elnyerte a legjobb tradicionális pop-vokál album Grammy-díját.