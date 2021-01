A Harry Potter sztárja számára fájdalmas visszanézni a filmeket

Megosztás Tweet



Mint kiderült, Matthew Lewis túlságosan is kritikus önmagával szemben.

Matthew Lewis, aki Neville Longbottomot alakította a Harry Potterben, a friss New York Times interjúban vallotta be, hogy nem szívesen nézi vissza szereplését, mivel túlságosan is kritikus magával szemben.

Elég nehéz, amikor látom, hogy túl sok jön át önmagamból. Sokkal könnyebb, ha olyan karaktert játszom, aki teljesen más, mint én. Egy rendőrt vagy egy gazdag embert. De Neville-nél néha fájdalmas, ahogy azt látom, hogy ő valójában én vagyok.

Sokan biztosan nem sejtették, hogy a furcsa kinézetű kisfiúból évek múlva milyen izmos szívtipró válik. Matthew Lewisra ma már alig lehet ráismerni. Oda a nagy fül, az elálló fogak, 31 évesen Matthew egy kigyúrt testű adonisz, aki megmaradt a színészkedésnél, és olyan produkciókban hódított, mint a Mielőtt megismertelek, a Végállomás vagy Az élet dicsérete sorozat.