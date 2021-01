Kim Kardashian ezzel világossá tette férjének, hogy fel is út, le is út

Megosztás Tweet



A feleség Hollywood legjobb válóperes ügyvédjét bízta meg.

Szó nincs arról, hogy Kim Kardashian újabb esélyt adna Kanye Westnek, ahogy azt több amerikai magazin is pedzegeti. Kim valóban válni akar, ráadásul gyorsan, így a házassági tanácsadást is lefújta - írja a Just Jared.

A valóságshow-sztár ráadásul a válóperek nagyágyúját, a válni akaró sztárok kedvencét, Laura Wasser ügyvédet bízta meg, hogy képviselje a bíróságon az érdekeit, így aztán a bennfentesek szerint Kanye is tárgyalásokat kezdett egy frissen felvett jogi képviselőjével a héten.

Egyszerűen nincsenek egy nevezőn a közös jövőjükkel kapcsolatban, de Kim ebbe belenyugodott. Ő tudja, mit akar. Továbbra is Los Angelesben akar élni, és a lehető legjobb életet szeretné biztosítani gyermekeinek és ezután is szenvedéllyel fókuszálna munkájára.

– foglalta össze a miérteket egy bennfentes.

Mint korábban írtuk, Kardashian nem bírta tovább a rapper hangulatingadozásait, már képtelen akár csak egy szobában tartózkodni férjével és a jegygyűrűjét sem hordja már.

A pár 2012-ben kezdett randevúzni egymással, majd két évvel később oltár elé álltak. Házasságukból négy gyermekük született, North West, Chicago West, Psalm West és Saint West.