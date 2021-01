Beckhamék kisebbik fia címlapra juttatta hasizmait

Megosztás Tweet



A 18 éves Romeo a Vogue magazinban debütált.

Egyrészt nem lehet elmenni amellett a tény mellett, hogy a 18 éves Romeo Beckham szakasztott az anyukája. Szőkére festett hajával, olyan, mintha Victoriát látnánk a 2000-es években. Ráadásul a kamerák előtt is ügyesen pózol, szintén a szülei nyomdokain járva, s tehetségét most a Vogue magazin L’Uomo Generációk kiadásában kamatoztatni is tudta.

A címlap a visszafogottabb Roemót mutatja: kötött pulcsiban, kisfiús sármmal. Azonban a belső lapokon már tapadós leggingsben, hasizmát megvillantó rövid trikóban és bőrnadrágban is bemutatkozik.

A Mert Alas és Marcus Piggott által készített fotókat a sztárcsemete maga is megosztotta közösségi oldalán, melyhez édesanyja, Victoria Beckham így gratulált:

Annyira büszke vagyok rád! Micsoda első címlap a Vogue-nak!

Romeo mindeddig a futballba ölte fölös energiáit, de úgy látszik, a modellkedés épp úgy a porondon van, akár csak édesapja esetében - írja a US Magazine.