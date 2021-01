Katy Perry vegán étrendre szoktatja kutyáját: rajongói állatkínzással vádolják!

Katy Perry már négy hónapja igyekszik teljesen kizárni az étrendjéből az állati fehérjéket, így a tojást, a tejtermékeket, a halat és természetesen minden állat húsát, de mind ez idáig nem járt száz százalékos sikerrel, ezért elhatározta, hogy az év első hónapján tényleg beváltja ígéreteit és teljes értékű vegánként folytatja életét. Perry ebben egyik leghűségesebb társát, a Nugget névre hallgató kiskutyáját hívta segítségül, akivel együtt vágtak bele az életmód rejtelmeibe.

I’m about 95% ready to be 100% VEGAN... my dog Nugget has been joining me on this journey for the past 4 monthz. Pray for us ok ✌🏻♥️

— KATY PERRY (@katyperry) January 16, 2021