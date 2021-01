Emma Thompson megcsillogtatja a hangját

Az Oscar-díjas Emma Thompson és Alisha Weir is szerepel a Roald Dahl Matilda, a kiskorú boszorkány című regénye nyomán a Netflix számára készülő musicalfilmben.

