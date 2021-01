Az egyik szereplő kikotyogta: folytatást kaphat a Született feleségek?

A Lila Akác köz lakóinak életét nyolc évadon át kísérhettük figyelemmel, 2012-ben viszont el kellett köszönnünk a sorozattól. Egy legfrissebb tweet szerint viszont már készülőben a Született feleségek 9. évada. Miután sorra hozzák vissza a 90-es és a 2000-es évek sorozatait egy nosztalgia folytatás céljából, így annyira talán nem meglepő, hogy Gaby, Susan, Lynette és Bree történetét is meghosszabbítják egy évad erejéig – írja a USMagazine.

Egy bennfentes nemrég kiposztolta, hogy biztos forrásból úgy tudja, a Hulu berendelt egy tíz részből álló folytatást a Született feleségekből, és már a szervezés végső fázisában vannak.

Our source inside @Hulu has confirmed that they are in the final stages of development for a 10 episode DESPERATE HOUSEWIVES REVIVAL! @HatchingChange @EvaLongoria @ReallyMarcia #FelicityHuffman are ALL set to return!!! Are you excited???

— Kathy Hilton Fans (@KathyHiItonFans) January 14, 2021