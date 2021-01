Ezek a sztárok mind igent mondtak a koronavírus elleni oltásra

Megosztás Tweet



Egyre több híresség, köztük királynők, színészek, zenészek kapták meg a vakcinát világszerte.

Sir David Attenborough-t, a Gyűrűk Ura Gandalfját, vagy éppen Erzsébet királynőt is az első között oltották be a vírus ellen, mellyel millióknak mutattak példát. Talán olyanokat is meggyőznek a vakcina hatásosságáról, akik esetleg még mindig kételkednek ebben, és vonakodnak beoltatni magukat – közölte az M1 Híradó.

A 94 éves természetbúvár, Sir David Attenborough kedden kapta meg a koronavírus elleni vakcinát. Ő az egyike azon hírességeknek, akik azt mondják: a járványhelyzetben az egyetlen helyes és felelősségteljes tett a védőoltás beadatása. A világ talán leghíresebb természettudósa, dokumentumfilmjei világszerte emberek millióival ismertették meg Földünk természeti csodáit. Filmjeit BAFTA- és Emmy-díjjal jutalmazták, elnyerte a Davos-i Világgazdasági Fórum Kristály Díját, életművéért Erzsébet királynő lovaggá ütötte.

London, 2020. január 10.

Sir David Attenborough brit természettudós és ismeretterjesztő dokumentumfilmes

(Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/Andy Rain)

A Gyűrűk Ura Gandalfját alakító 81 éves színész, Sir Ian McKellen még decemberben kapta meg a védőoltást. Azt mondta: a vakcinával nem csak önmagát védi. "Mindenkit arra bíztatok, hogy oltassa be magát, nem csak maguk miatt, hiszen ha nem fertőzünk, az másokat is véd" - figyelmeztetett a színész.

Az idős Sherlock Holmest alakító Sir Ian McKellen brit színész (Fotó: Nemzeti Fotótár/AP/Vianney Le Caer)

Martha Stewart amerikai műsorvezető és író, szakácskönyvei több millió példányszámban keltek el, műsorai milliókat szegeztek a relevízióképernyők elé. Az amerikai konyhaművészet 79 éves csillaga kedden töltött fel közösségi oldalára egy rövid videót arról, amint beoltják. Ezt követően írta a közösségi médiában, hogy az oltás egy fontos lépés a járvány vége felé vezető úton.

A 94 éves Erzsébet királynő és férje, a 99 éves Fülöp herceg vasárnap kapták meg a védőoltást. Az Egyesült Királyságban már három oltóanyagot engedélyeztek a hatóságok: a német fejlesztésű Pfizer, az amerikai Moderna és a brit AstraZeneca vakcináit már csaknem két és fél millió ember kapta meg a szigetországban.

Fotó: Instagram/ @theroyalfamily

II. Margit dán királynőt is beoltották már: a 80 éves államfő több millió európaihoz hasonlóan a Pfizer vakcinát kapta meg.

Buenos Aires, 2019. március 18.

II. Margit dán királynő

(Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/Juan Ignacio Roncoroni

Sir Paul McCartney az elsők között jelentkezett a vakcináért. Az új albummal jelentkező, idén 79. születésnapját ünneplő a The Beatles legendás rockzenekar frontembere már decemberben nyilatkozott az oltással kapcsolatban. Mivel azonban senki nem élvez elsőbbséget a brit oltási programban, a zenészóriásnak is ki kell várnia a sorát.