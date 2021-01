Dwayne Johnson és Leonardo DiCaprio ment meg minket a dögunalomtól

Megosztás Tweet



A karantén maradt, így a mozik továbbra is zárva tartanak, de a Netflixre idén is lehet számítani.

A Netfix idén mindenféle műfajban több mint 70 új filmet forgalmaz amerikai előfizetőinek, mások mellett Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio, Ryan Reynolds és Gal Gadot főszereplésével.

A filmek zömét - négy kivétellel - a streamingszolgáltató több mint 190 országbeli előfizetői is láthatják. Az új produkciók között lesz a Red Notice című akciófilm, amelyben Ryan Reynolds, Gal Gadot és Dwayne Johnson látható, Zack Snyder zombie-filmje, az Army of the Dead, és egy sor vígjáték is, mint például a Don't Look Up, Adam McKay politikai szatírája, melyben Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Tyler Perry és Meryl Streep is játszik.

A Netflix hetente több mint egy új film bemutatását tervezi, ami mellett eltörpül a hollywoodi stúdiók forgalmazása. A Disney idén a mozikban és Disney+ streamingszolgáltatásán kéttucatnyi új film bemutatásával számol, köztük négy Marvel-film és két Pixar-produkció premierjével.

A Netflix 2021-es forgalmazási naptárában 18 dráma, kilenc thriller, hat akciófilm, nyolc animációs film és nyolc romantikus film is szerepel. Bemutatják Lin-Manuel Miranda tick, tick...BOOM című musicalfilmjét és Halle Berry rendezői bemutatkozását, a Bruised című drámát is.