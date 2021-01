Piton sokkolta otthonában a brit sorozatsztárt

Több mint egyméteres királypitont talált fürdőszobájában a Coronation Street brit sorozat színésze, Harry Visinoni – írja a BBC.com.

A színész, aki Seb Franklint alakítja a 60 éve futó, ezzel csúcstartó sorozatban, szombaton fogat mosni lépett be hale-i otthonának fürdőszobájába, ahol egy kígyó bámult rá.

Corrie star Harry Visinoni finds four-foot long snake in home (For Global Wildlife News, visit WildTrails News at https://t.co/88oCEpboVc) pic.twitter.com/1dIa3iuKda

— WildTrails - Ultimate Wildlife Holiday Experiences (@_WildTrails) January 11, 2021