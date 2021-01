Nicole Kidman sokszor már nem tudja, mi valóságos és mi nem az

Megosztás Tweet



A színésznőt nem csak testileg, de szellemileg is megviseli a szakma.

Októberben szinte bombaként robbant be az HBO GO kínálatába a Tudhattad volna című drámasorozat Kidman és Hugh Grant főszereplésével, ami azonnal maga mögé utasította a legnépszerűbb alkotásokat is – írja a Just Jared.

A színésznőt agyon dicsérték a szériában nyújtott alakításáért, de megvolt az ára a bravúros szerepnek, és erről Nicole egy podcast műsorban mesélt nemrég.

Nem csak a kamerák előtt élem bele magam a szerepbe, hanem haza is viszem, ott van velem a nap minden percében. Ha a karakterem nyugtalan, én is az vagyok, ha dühös, akkor én is. Erőlködnöm kell, hogy tudjam ki vagyok én, és hol kezdődik a szerepem. Elveszítem a valóságérzetemet a forgatásokon.

Kidman bevallotta, hogy soha nem tudott teljesen elvonatkoztatni az általa alakított karakterektől, ezért amikor felkavaró filmeket vagy sorozatot forgat, mindig ezzel a problémával küzd. A Tudhattad volna felvételei alatt Grace megformálása, annyira megviselte lelkileg, hogy egy hétre lebetegedett.