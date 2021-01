Csillagászati összegért vállalták be a főszereplők a Szex és New York folytatását

Megosztás Tweet



Ebből a pénzből jó sok Jimmy Choo cipőre telik...

#SexAndTheCity stars will earn a reported $1 million per episode for the 10-episode revival https://t.co/tpD4pMjlfO — ET Canada (@ETCanada) January 12, 2021

Fejenként egymillió dolláros gázsit kap Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon és Kristin Davis azért, hogy ismét ők legyenek a felvágott nyelvű New York-i feleségek, akiknek a házassághoz vezető útját minden tévénéző betéve tudja - tudta meg a People magazin.

Az HBO Max streamingszolgáltató vasárnap jelentett be, hogy újabb tíz epizód készül a szériához, And Just Like That címmel. A félórás részek tematikája egyelőre titok, az azonban biztos, hogy Kim Cattrall, aki az eredeti sorozatban Samantha Jonest játszotta, nem csatlakozik a színészgárdához.

A Szex és New York című sorozatot Candace Bushnell 1997-ben megjelent könyve nyomán indította el Darren Star. Az eredeti széria 1998-ban debütált az HBO csatornán és 2004-ig hat évadot ért meg. A sorozat alapján két játékfilm is készült.