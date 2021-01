Robbie Williams és Kylie Minogue ismét közös duetten dolgozik

Robbie-nak és Kylie-nak a 2000-es évek egyik legnagyobb slágerét köszönhetjük, két évtizeddel később pedig úgy tűnik, készen állnak a folytatásra. A brit énekesnek “nagy tervei” vannak az ausztrál énekesnővel, ezt maga Williams árulta el.

A készülő album teljesen diszkóhangulatú lesz. Bevallom, az ihletet Kylie 2001-es Your Disco Needs You című száma adta, ezért mindenképpen akartam írni egy dalt, amit közösen énekelhetnénk el, már ha ő is benne van.