Kifogott az Instagram a világhírű tudóson

Megosztás Tweet



Sir David Attenborough világhírű természettudós rekordokat döntött, amikor megjelent az Instagramon, de néhány hónap után otthagyta a közösségi médiát.

A világ szinte minden élőlényét ismeri, érti és látja a klímaváltozást és annak lehetséges következményeit, az Instagram mégis kifogott a 94 éves David Attenborough-n. A természettudós a BBC Radio 1 műsorában beszélt arról, hogy végleg letett a képes közösségi médiaplatform használatáról.

Olyan idős vagyok, hogy nem tudom megszokni ezeket az új médiumokat, de rábeszéltek erre, hogy a természetvédelemmel kapcsolatos üzenetet küldjek. Tehát korlátozott ideig hozzájárultam az Instagramhoz, de most már nem vagyok elérhető

– fogalmazott Attenborough.

Listener Harry is doing a school project about Sir David Attenborough, so @GregJames arranged some help from the great man himself! 🌎❤️ Watch the full video here: https://t.co/QIFKjq3Nyi pic.twitter.com/bMcV3YjVjW — BBC Radio 1 (@BBCR1) January 8, 2021

A természettudós első Instagram-posztjában arról beszélt, hogy a világ bajban van, és bolygónk megmentése ma már kommunikációs kihívás.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon A Life On Our Planet (@davidattenborough) által megosztott bejegyzés

David Attenborough Instagramon történt megjelenése után

rekordgyorsasággal érte el az egymilliós követőszámot,

ehhez mindössze 4 óra 44 percre volt szüksége. Ezzel maga mögé utasította többek között Jennifer Anistont, Ferenc pápát és David Beckhamet is.

Ám hiába a rekordgyorsan növekedő követőtábor, Attenborough két hónap után besokallt, és elhagyta az Instagramot. Fiókja továbbra is elérhető, de a jövőben nem kíván többet posztolni. A tudós azzal magyarázta döntését, hogy túl sok üzenetet kap a közösségi oldalon.

Az internet népét megosztotta Attenborough döntése. Volt, aki megértően fogadta a hírt, volt, aki szégyennek nevezte azt.

Totally empathise with Sir David regarding Instagram. Does anyone really have the time for it anyway?#Instagram #instagramdown #DavidAttenborough https://t.co/he1M3Zqu3Z — Aqua Maddas (@Aqua_Maddas) January 8, 2021

This is a shame - I thought his Instagram was a good opportunity to learn more and potentially to give a platform to other lesser known but v knowledgeable experts and communities. #DavidAttenborough https://t.co/oTRdB09sYN — Anna Skipwith (@hellosocialLdn) January 8, 2021

Totally understandable, no worries 👍🏾

David Attenborough won't return to Instagramhttps://t.co/w68bAb6ZJ0 — a. perdana (@bragabons) January 8, 2021

A tudós saját bevallása szerint naponta 70 levelet kap, és ha valaki mellékel neki egy válaszborítékot, akkor annak nagyon szívesen válaszol.